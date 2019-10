Geen vreugdevuur in Escamp door strengere regels

Nabestaanden willen brief van Thijs H. niet lezen

Het vreugdevuur dat de bewoners van Escamp jaarlijks organiseerden gaat dit jaar niet door. De bewoners wilden voor de tiende keer een eigen brandstapel aansteken op de kruising van de Purmerendstraat en de Nieuwendamlaan. “Het is een enorme teleurstelling”, vertelt organisator Mark de Groot op Den Haag FM.

Door de nieuwe, strenge regels omtrent de vreugdevuren is het voor de organisatoren van het vreugdevuur in Escamp niet meer mogelijk om op tijd alles op orde te krijgen. “Heel jammer”, vertelt De Groot. “We hebben negen jaar lang een netjes en rustig evenement georganiseerd en hebben altijd korte lijntjes gehad met de politie en gemeente.” De organisatie van het vuur in Escamp zegt niet op tijd aan alle regels te kunnen voldoen. “De gemeente zegt: gelijke monniken, gelijke kappen. Dat doet ons de das om.”

Hoewel er dit jaar dus geen officieel vreugdevuur zal zijn in Escamp zegt de organisatie wel te willen kijken naar de mogelijkheden voor de volgende jaarwisseling 2020-2021. De Groot vreest dat de spontane vreugdevuren die vroeger in de Den Helderstraat ontstonden weer zullen terugkeren, als reactie op de afgelasting van de jubileumeditie van het vreugdevuur.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Mark de Groot op Den Haag FM.