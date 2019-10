Films gemaakt door Haagse jongeren in première

KNVB-bekervoetbal: Quick treft Willem II op Haagse grond

In de strijd om de KNVB-beker treft HVCV Quick woensdagavond Willem II als tegenstander. De wedstrijd begint om 19.45 uur en is een thuiswedstrijd voor ‘De Haantjes’. De wedstrijd is vanaf 19.30 uur live te volgen op 92.0 Den Haag FM.

“Wel mooi om te zien dat twee oude verenigingen, beiden uit 1896, elkaar treffen in de eerste ronde.”, zegt de Haagse club op haar website.

Het Haagse Quick plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker nadat het in de eerste voorronde DVS ’33 Ermelo na verlenging en strafschoppen versloeg. In de tweede ronde werd DUNO Doorwerth aan de kant gezet.

ADO Den Haag mag donderdagavond om kwart voor negen weer aan de bak in de strijd om de KNVB-beker, de eredivisionist gaat daarvoor op bezoek bij Fortuna Sittard.

Foto: Pixabay