LIVEBLOG: Duizenden bouwers op Malieveld, Utrechtsebaan hele dag dicht

Bouwers komen woensdag massaal naar het Malieveld om te demonstreren tegen de stikstofproblematiek en de PFAS-aanpak. Door beide maatregelen liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil. Inmiddels is het het derde grote protest op het Malieveld deze maand. Eerder zorgde boeren voor chaos in de stad. De ANWB verwacht veel overlast op de weg, ondanks dat de organisatie bouwers heeft opgeroepen vooral niet met eigen materieel te komen.

13.18 – De politie heeft meerdere demonstranten aangehouden.

13.17 – Het Malieveld ziet er inmiddels zo uit.

12.49 – De voertuigen van demonstranten die ondanks de afsluiting van de A12 op de Utrechtsebaan zijn doorgereden richting het centrum van Den Haag, blijven daar tot het einde van de protestactie. Daarna leidt de politie de voertuigen zo snel mogelijk weg, meldt de Haagse politie. De demonstranten kunnen vanaf de Utrechtsebaan lopend naar het Malieveld.

12.25 – Op het Malieveld hebben kiepwagens zand gedumpt. Op de Koningskade is de sfeer wat grimmig, er is iemand aangehouden.

11.58 – Van een nood een deugd maken. #schaften

11.34 – Hierdoor is de Utrechtsebaan dicht.

11.20 – Volgens verantwoordelijk minister Carola Schouten gaat Nederland ‘niet op slot’ en kunnen bouwprojecten doorgaan. Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen door milieunormen.

‘We zorgen ervoor dat jullie ook aan de slag blijven’, verzekerde Schouten tijdens een protest van de bouwsector op het Malieveld in Den Haag. Ze wees erop dat de verlening van vergunningen weer op gang is gekomen. Een deel van de actievoerders floot haar echter uit.

Volgens de bewindsvrouw volgt er heel snel een aangepaste milieunorm, een zogenoemde drempelwaarde voor stikstof die soelaas moeten gaan bieden. De demonstrerende bouwers gaat dat niet snel genoeg. Zij schreeuwden ‘nu, nu’.

11.03 – “Organisatie bouwprotest roept actievoerders op zich aan regels te houden vanwege wanorde A12,” meldt het ANP. Lees meer.

10.55 – Zowel minister Schouten als Wiebes zeggen dat het land ‘niet op slot’ gaat en bouwprojecten door kunnen gaan. Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen.

10.52 – De Utrechtsebaan (stad in) blijft de hele dag afgesloten. Dat zegt de politie. “Demonstranten #bouwprotest zijn van harte welkom maar het moet wel veilig blijven. Parkeer bij het Cars Jeans (ADO) stadion, daar staan pendelbussen klaar voor vervoer naar het #Malieveld.” Demonstranten op de Utrechtsebaan zijn uitgestapt en gaan lopend de stad in.

10.41 – Verkeerschaos? Niet hier.

Autoloze woensdag in Den Haag. Utrechtsebaan aan twee kanten afgesloten. #bouw pic.twitter.com/tyUQQtV9Aj — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) October 30, 2019

10.24 – In de tunnelbak van de Utrechtsebaan staan demonstranten en politie lijnrecht tegenover elkaar.

De demonstrerende bouwers reden tegen de aanwijzingen van onze motorrijders toch door de tunnelbak van de #Utrechtsebaan in. Daar was de rijbaan geblokkeerd en konden zij niet verder. Wij zijn nu in gesprek met de organisatie en chauffeurs. #bouwprotest #Malieveld — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) October 30, 2019

10.21 –Surrealistisch beeld vanaf de A12.

10.10 – Op de A12 hebben demonstranten de aanwijzingen van de politie genegeerd.

Op de #A12 bij afslag 5 Nootdorp hebben demonstranten #bouwprotest de aanwijzingen van de politie genegeerd en zijn doorgereden naar Den Haag. Dit is niet conform de gemaakte afspraken. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) October 30, 2019

10.08 – Het is tien uur geweest. Dat is op het Malieveld wel te horen.

Met een nationale toeteractie vraagt de bouwwereld aandacht voor de stikstof en Pfas-problematiek pic.twitter.com/MymfMj35mo — Ron Kragten (@ronkragten) October 30, 2019

09.52 – Op het Malieveld zijn inmiddels steeds meer ‘oranje hesjes’ te zien. Het officiële programma gaat om 10.00 uur van start. Volgens onze verslaggever worden bussen opgehouden door ‘raddraaiers’ waardoor heel veel mensen er nog niet zijn.

09.35 – Bij het Cars Jeans Stadion is het overigens nog niet heel druk. Daar staan wel pendelbussen klaar om demonstranten naar de binnenstad te vervoeren. Blijkbaar is daar weinig animo voor.

09.24 – Of u even wil doorrijden…

09.06 – Dat eitje van net… Dat mag dus niet volgens de politie.

Zojuist hebben we een groep bouwers aangesproken die op de #Benoordehoutseweg hun voertuigen hadden geparkeerd en een BBQ waren begonnen. Dit is niet volgens de gemaakte afspraken. Zij mogen hier wel parkeren maar niet BBQ’en. #bouwprotest — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) October 30, 2019

08.53 – Koffie, broodjes én een eitje.

08.37 – De A12 richting het Malieveld is inmiddels helemaal dicht tussen Prins Clausplein en het Malieveld.

De #A12 richting Den Haag is nu DICHT tussen knp. Prins Clausplein en het Malieveld. #Bouwprotest. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 30, 2019

08.23 – Niet alleen óp het Malieveld staan voertuigen. Ook daarbuiten.

Foto’s: Lieuwe van Slooten / Den Haag FM.

08.08 – Het Malieveld is zo goed als vol, dat zegt de politie Den Haag op Twitter. Het einde van de A12 is inmiddels afgesloten.

Het #Malieveld is zo goed als vol. Er kunnen geen voertuigen meer bij. Alle verkeer dat voor het #bouwprotest naar het Malieveld komt, kan parkeren bij het Cars Jeans (ADO) stadion. Pendelbussen staan daar klaar. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) October 30, 2019

08.06 – Inmiddels duiken op social media beelden op van toeterende truckers in de binnenstad.

07.52 – De gemeente Den Haag waarschuwt woensdagmorgen dat de binnenstad slecht te bereiken is. Via de HTM is het openbaar vervoer te volgen, kijk voor verkeersinformatie bij de ANWB en volg de politie op Twitter voor eventuele maatregelen.

Let op! Door het #bouwprotest is het druk op de wegen in en rond Den Haag en de binnenstad niet of slecht te bereiken per auto. Houd @HTM_Reisinfo, @RWSverkeersinfo, @POL_DenHaag en onze website in de gaten: https://t.co/qq2prhDQAP — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 30 oktober 2019

07.35 – Net als bij de boeren, weten de bouwers social media ook goed te vinden.

Op #Malieveld bij #bouwprotest met @danielkoerhuis om in gesprek te gaan met bouwers en grondverzetters, want NL kan niet op slot! 🏗🏡🚚 pic.twitter.com/4wpu6sZjyl — remco dijkstra (@remcovvd) 30 oktober 2019

07.10 – Bouwers die naar de stad komen worden door de politie opgeroepen om te parkeren bij het Cars Jeans Stadion. Daar staan pendelbussen klaar.