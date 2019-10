Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer

Meer in

Manus Twisk wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter van de Haagse Rekenkamer. De gemeenteraad moet nog stemmen over zijn benoeming. Twisk volgt Watze de Boer op, wiens termijn van zes jaar op 1 november eindigt.

Twisk heeft bijna dertig jaar ervaring in de publieke sector op het gebied van financiën, control en bedrijfsvoering. Zo vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Zijn laatste werkzaamheden waren sinds 2015 in het Caribisch gebied als secretaris van de Colleges Financieel Toezicht op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en BES-eilanden.

De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma, maar luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit drie onafhankelijke leden. De staf ondersteunt de leden bij hun taken.