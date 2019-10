Nabestaanden willen brief van Thijs H. niet lezen

Thijs H. heeft de nabestaanden van zijn slachtoffers een brief geschreven. De familie van Etsuko, zijn Haagse slachtoffer, laat via haar advocaat weten dat ze de brief niet wil lezen. “Zij krijgen het idee dat hij publiekelijk sympathie probeert te wekken.”

Thijs H. wordt er van verdacht drie mensen te hebben vermoord. Op 4 mei werd de 56-jarige Etsuko in de Scheveningse Bosjes gedood. De Haagse van Japanse afkomst werd vermoord toen zij haar twee hondjes uitliet. Drie dagen later werden nog twee mensen op de Brunssummerheide in Limburg gedood. Een dag later werd Thijs H. hiervoor opgepakt.

Voor de rechtbank heeft Thijs H. de drie moorden inmiddels bekend. Maandag is er een nieuwe zitting in deze zaak. Voorafgaand aan deze zaak heeft de verdachte een brief gestuurd naar alle nabestaanden. Advocaat Sebas Diekstra die de nabestaanden van Etsuko bijstaat vertelt dat hij de brief op 21 oktober heeft ontvangen.