Dapper strijdend Quick in beker uitgeschakeld door Willem II

Een dapper strijdend Quick heeft met 0-4 verloren van Willem II. De Haagse ploeg kon delen van de wedstrijd aardig partij bieden aan de Tilburgse eredivisieclub. ‘De Haantjes’ hadden alleen geen antwoord op de hattrick van Willem II-middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye.

Al binnen twee minuten keek Quick tegen een achterstand aan. Trésor kon na een voorzet van Mats Köhlert in de verre hoek binnenschieten. Quick was wakkergeschud en beet vervolgens goed van zich af. Willem II kwam daardoor maar sporadisch tot kansjes en kon pas halverwege de eerste helft de score uitbreiden. Een mooie aanval dwars door de verdediging leverde de tweede treffer van Trésor op. Quick leek rijp voor de slachtbank.

De tweede helft begon Quick zoals het de eerste helft eindigde: voortvarend. De thuisploeg dwong een aantal corners af, maar miste scherpte om de hoekschoppen in doelpunten om te zetten. De Haagse verdediging liet op zijn beurt zien aardig zijn mannetje te kunnen staan waardoor de 0-2 lang op het scorebord stond. Toen halverwege de tweede helft de wedstrijd zonder verdere noemenswaardigheden dreigde te eindigen, voltooide Trésor uit het niets zijn hattrick. Het was definitief gedaan met de hoop van de derde divisionist. Willem II-invaller Paul Gladon bepaalde uiteindelijk de eindstand op 0-4.

Door de overwinning heeft Willem II een oude nederlaag weggepoetst. De enige eerdere ontmoeting tussen beide clubs in de beker eindigde in 1911 in een 8-1 overwinning voor de Haantjes. De eretreffer die Willem II toen mocht maken, had Quick vandaag ook verdiend.