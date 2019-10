De radio bestaat 100 jaar en dat vieren we in het Kurhaus

De allereerste radio-uitzending ooit werd gemaakt in Den Haag, dat gebeurde in de Beukstraat op 6 november 1919 door Hanso Idzerda. Komende woensdag is dat exact honderd jaar geleden en dat wordt gevierd met een evenement in het Kurhaus in Scheveningen. Den Haag FM is daar, samen met mediapartner Omroep West, de hele dag bij.

Hanso Idzerda was een technicus, die al tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerde met zendapparatuur. In februari 1919 liet hij in de Jaarbeurs in Utrecht een klein wonder horen. Hij had zelf apparatuur gebouwd, waarmee hij spraak en muziek de ether in kon sturen, die op een andere plek en via een speciale ontvanger konden worden beluisterd. Daaropvolgend vroeg hij een zendvergunning aan, om op 6 november te starten met geregelde uitzendingen. Idzerda stopte ermee in 1935.

Met zeezenders voor de kust van Scheveningen kwam de radio weer terug voor de stad. Toen de zeezenders werden verboden, werd het piratenwerk voortgezet op het land. Den Haag werd het walhalla van de illegale piratenstations. Presentator en radioliefhebber André Koolen denkt dat het niet toevallig is dat juist in de hofstad zoveel piraten actief waren. “Dat zal toch te maken hebben gehad met die zeezenders. Wij hadden hier natuurlijk een goede ontvangst van Veronica, omdat dat schip voor onze kust lag. Veel mensen in onze regio luisterden daarnaar. Toen het in 1974 stopte was dat een groot gemis”. Tientallen Haagse ‘vrije jongens’ doken in het gat dat was ontstaan.

Op 6 november, de dag dat het precies honderd jaar geleden is dat de eerste uitzending ter wereld plaatsvond in Den Haag, verplaatsen Radio West en Den Haag FM de studio’s naar het Kurhaus in Scheveningen. Het initiatief voor deze dag kwam van de VRZA; de Vereniging Radio Zend Amateurs, die al in 2016 begonnen zijn met de voorbereidingen. Prominente (ex-)radiomakers zijn erbij, zoals Bart van Leeuwen en Ron Fresen. Luisteraars zijn van harte welkom om zelf radio te komen maken en jingles in te spreken.

Programmering 6 november

07.00 uur – Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk

09.00 uur – 100 jaar radio met Patrick van Houten en Thomas Hekker

12.00 uur – 100 jaar radio met Justin Verkijk en Bas Muijs

14.00 uur – 100 jaar radio met Margriet van der Eijk en Bas Muijs

16.00 uur – 100 jaar radio met Tjeerd Spoor en Rob Kemperman

19.00 uur – 100 jaar radio met Rabin Iseger