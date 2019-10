Haagse juf Denise doet mee aan landelijke lerarenstaking

Ze is een juf in hart en nieren. De Haagse Denise Lodowica geeft les aan groep 8 van de Petrus Dondersschool in Escamp. Hoewel ze naar eigen zeggen ‘de mooiste baan van de wereld heeft’, gaat ze 6 november toch meedoen aan de lerarenstaking. Naast dat zij en haar collega’s meer geld voor het onderwijs willen, is het lerarentekort voor Denise de grootste boosdoener.

‘Het is nu heel moeilijk om vervanging te regelen als iemand ziek is of weggaat’, zegt ze. Hoewel Denise zelf nog geen klassen naar huis heeft moeten sturen, hoopt ze wel dat er tijdens de staking genoeg aandacht komt voor dit probleem.

De vorige lerarenstaking was op het Malieveld, nu is het de bedoeling dat de leraren thuis gaan zitten en op sociale media van zich laten horen. ‘Ik hoop dat we nog iets kunnen verzinnen met alle collega’s, zodat we bij elkaar kunnen zitten’, vertelt Denise. ‘En anders ga ik een dagje wat administratief werk doen, is dat ook weer op orde’, lacht ze.