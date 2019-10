Hagenaars kunnen geluidsoverlast melden bij Wout

Hagenaars die last hebben van een luidruchtig feestje of overlast van blaffende honden kunnen dit bij wijze van proef melden bij Wout, een virtuele agent. De proef loopt tot 30 november.

Via www.politie.nl/wout kunnen inwoners laten weten wat voor geluidsoverlast ze ervaren. Op basis van het chatgesprek maakt Wout een inschatting van de urgentie. Elke melding die via Wout binnenkomt wordt, tijdens de proefperiode, nog gecontroleerd door een medewerker van de politie. Ook als het chatgesprek met Wout niet goed verloopt, worden gebruikers automatisch doorgeschakeld naar live chat met een politiemedewerker.

Op basis van de melding en de beschikbare capaciteit wordt bepaald welke actie er wordt ondernomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er agenten naar toe gaan of dat er later door een wijkagent een bezoek wordt afgelegd.

Virtuele agent Wout is een zogeheten chatbot die deels gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI). Hoe meer meldingen Wout te verwerken krijgt, hoe beter hij zich ontwikkelt. Deze virtuele agent leert razendsnel en de verwachting is dat hij in de toekomst steeds ingewikkeldere meldingen aan kan en melders op een ‘menselijke’ manier ‘te woord’ zal kunnen staan. Gedurende deze nieuwe proefperiode is het vooral van belang dat er zoveel mogelijk meldingen binnen komen via Wout. Een eerdere proef met meldingen van vuurwerkoverlast verliep positief.