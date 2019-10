De radio bestaat 100 jaar en dat vieren we in het Kurhaus

Jan Zoet wordt nieuwe directeur Zuiderstrandtheater en Amare

Jan Zoet wordt de nieuwe algemeen directeur van het Zuiderstrandtheater en, vanaf 2021, van Amare. Hij volgt op 1 februari 2020 in die functie Henk Scholten op die met pensioen gaat. Samen met zakelijk directeur Leontien Wiering gaat Jan Zoet de directie vormen van het Zuiderstrandtheater en van Amare. Dat is het nieuwe Huis voor de Podiumkunsten aan het Spuiplein. In Amare worden ook het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest gevestigd.

Zoet is nu Directeur van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en voorzitter van de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ’92. Eerder was hij directeur van de Rotterdamse Schouwburg/Productiehuis Rotterdam.

Jan Zoet kijkt uit naar zijn nieuwe functie: “Ik heb in mijn loopbaan in de kunsten altijd werelden willen verbinden. Amare wil een nieuw huis zijn voor heel Den Haag, een ontmoetingsplek waar mensen uit alle delen van de stad zich thuis voelen. Een huis waar trotse wijkbewoners hun eigen stadsprogramma beleven en waar ook de internationale wereldtop van de kunsten komt, omdat daar een nieuwe standaard in cultuurbeleving wordt ontwikkeld. Om dat voor elkaar te krijgen met het team van het Zuiderstrandtheater en met de andere bewoners vind ik een mooie uitdaging. En ik ben er van overtuigd dat dit mogelijk is in Den Haag.”