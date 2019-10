Laatste actievoerder Bouwprotest weer vrij

Alle actievoerders die na het bouwprotest zijn aangehouden, zijn inmiddels vrijgelaten. Dat meldt de politie. Er zat nog een actievoerder van het bouwprotest vast. De man werd woensdagavond aangehouden nadat hij een motoragent van de weg probeerde te rijden. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, maar is nu wel op vrije voeten.

Volgens de politie verliep het bouwprotest “overwegend ordelijk”. Toch werden er 26 mensen aangehouden voor onder meer geweldpleging, opruiing, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. De aanhoudingen volgden na een grimmig einde van het protest. Een aantal van de arrestanten kreeg een dagvaarding mee en zij moeten zich binnenkort verantwoorden bij de rechter. Ook kreeg een aantal arrestanten een boete. Het onderzoek naar de man die aangehouden werd voor poging doodslag, is nog niet afgerond. De man is in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in deze zaak.