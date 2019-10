Ronald McDonald Huis al 20 jaar in Den Haag

Deze maand bestaat het Ronald McDonald Huis in Den Haag al 20 jaar. Het huis is er voor ouders van zieke kinderen die in het Juliana Kinderziekenhuis verblijven. Het draait grotendeels op vrijwilligers die er wat extra’s voor over hebben om de gasten zich thuis te laten voelen. “Één vrijwilliger kookt bijvoorbeeld elke donderdag”, zegt Karlien Weerdenburg van het Ronald McDonaldhuis.

Het Ronald McDonaldhuis ontvangt geen subsidie, maar wordt draaiende gehouden dankzij een groot aantal sponsoren. Daardoor hoeven de ouders nog maar een klein bedrag te betalen per kamer. “Ouders betalen 15 euro per nacht terwijl eigenlijk de kosten 75 euro zijn”, aldus Weerdenburg.