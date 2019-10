Twee dagen vol dans in theater De Nieuwe Regentes

Theater De Nieuwe Regentes staat vrijdag en zaterdag in het teken van dans, in samenwerking met de WereldDansWerkplaats wordt dit weekend het Global Dance Festival georganiseerd. Tijdens het event staat dans in al haar facetten centraal. Zo zijn er voorstellingen, workshops en wordt er gedebatteerd over de toekomst van dans.

“Bij werelddans denken veel mensen aan folklore-dans. Dat is een onwijs cliché. Er zijn heel veel nieuwe vormen. De discussie daarin is of je oude dansen zo moet laten of niet?”, vertelde organisator Jolanda Boejharat in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het Global Dance Festival is voor alle liefhebbers van dans; mensen die het vak uitoefenen, de liefhebber die wil kijken en er zijn workshops om zelf aan de slag te gaan. “Je kunt dansen voor je plezier, dat is al helemaal goed.”

Foto: Pixabay

Luister hier naar het gesprek met Jolanda Boejharat op Den Haag FM.