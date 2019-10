Weer overval op avondwinkel Oudemansstraat

Een avondwinkel aan de Oudemansstraat is donderdagavond overvallen. Het is de derde keer dat de winkel overvallen is binnen één jaar tijd.

Drie gemaskerde mannen liepen even na vijf uur de winkel binnen. Het drietal is na de overval gevlucht richting Rijswijk. Het is nog niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt.

Het gebied rondom de Oudemansstraat is afgezet. De politie zoekt de daders.