34e Haagse Korfbaldagen van start

De Haagse Korfbaldagen zijn weer begonnen. Aan deze 34e editie nemen vooral teams uit de Haagse regio deel met de hoogste senioren en jeugdteams. Volgens Rob Blokpoel, korfballer en kenner de moeite waard om te gaan kijken.

“Korfbal is een sport die qua techniek en tactisch, gezien het feit dat het één van de weinige geëmancipeerde sporten is, heel aantrekkelijk is voor jonge kinderen om te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan”, aldus een enthousiaste korfballiefhebber Rob Blokpoel. Wat er te doen is tijdens de Haagse Korfbaldagen, een stukje korfbalgeschiedenis en waarom korfbal zo leuk is vertelde hij in het radioprogramma De Den Haag FM Middagshow.

De Haagse korfbaldagen duren nog tot en met 8 november. Op zaterdag 2 november is er een uitgebreid programma van 09.00 tot 22.00 uur in de Sportcampus Zuiderpark. De finalewedstrijden vinden plaats op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november in de sporthal HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan in Morgenstond.

Foto: KVS Maritiem

Luister hier naar het interview met Rob Blokpoel op Den Haag FM.