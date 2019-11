Grond in Verzet over schade aan Malieveld: “Wij gaan niks betalen”

Ga volop in gesprek in theater De Nieuwe Regentes

In theater De Nieuwe Regentes staat zondag het gesprek en het vertellen van verhalen centraal. “Er is een hele dag gebouwd om storytelling, want het delen van verhalen is heel belangrijk vinden wij als cultuuranker. Bewoners hebben bijzondere verhalen, dat moet gedeeld worden met anderen.”, vertelde Wietske Hertogh van het Segbroekse cultuuranker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De dag wordt voor kinderen afgetrapt met een voorstelling van Pierre Wind, daarna volgt de workshop van verhalenspecialist Arjen Barel. “Hij helpt iedereen met het vertellen van een kort verhaal.” Rond de lunch zijn er mensen te gast in theater De Nieuwe Regentes die de workshop al hebben gevolgd, zij komen langs om hun eigen verhaal vertellen.

Later op de dag komen twee bijzondere jongeren, uit Marokko en Syrië langs om hun verhaal te delen. Zo deelt Ismail Bnaoe zijn verhaal. Hij is geboren in Raqqa, Syrie, in een gezin met 32 kinderen. Hij vertelt hoe het roken van één sigaret hem in Damascus op de theaterschool bracht.

Foto: Ruben Eshuis

Luister hier naar het gesprek met Wietske Hertogh op Den Haag FM.