Grond in Verzet over schade aan Malieveld: “Wij gaan niks betalen”

Het Malieveld is woensdag tijdens het protest van bouwers nog meer beschadigd. Dat zegt Staatsbosbeheer. De organiserende stichting, Grond in Verzet, gaat de rekening krijgen. Die piekert er niet over om te betalen. “Wij hebben het veld netjes achtergelaten.” Het veld was al in slechte staat door de protesten van boeren een week eerder. Die hebben aangeboden de schade die zij hebben veroorzaak te herstellen.

De bouwers hadden afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer. Toch ging het mis en werd onder andere een lading zand gestort op het veld. Dat is inmiddels opgeruimd, maar schade is er wel. Ook is geen gebruik gemaakt van rijplaten. Het gras is door zware wagens platgereden. Daardoor kan water niet meer weglopen en ontstaan plassen.

De gemeente is aan het kijken hoe voortaan om te gaan met acties met grote voertuigen op het Malieveld.

