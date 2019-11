KNVB-bekeravontuur na eerste duel al klaar voor ADO Den Haag

Een gele in plaats van rode kaart en een onterechte penalty tegen hebben ADO de das omgedaan in het bekerduel tegen Fortuna Sittard. Door onder meer die twee beslissingen van scheidsrechter Siemen Mulder verloor de Haagse ploeg met 3-0. Daardoor zit het KNVB-bekeravontuur er voor de mannen van Fons Groenendijk er al na één duel op.

Erik Falkenburg miste na vijf minuten een enorme kans. Hij hoefde alleen maar tegen de bal aan te glijden en deed dat ook. Maar tot ieders verbazing vloog de poging van de Leidenaar over het doel van Fortuna-keeper Ažbe Jug.

Ondertussen had Fortuna al met tien man op het veld moeten staan. Een doldwaze tackle van Vitalie Damascan op ADO-aanvoerder Aaron Meijers werd met geel bestraft, waar rood op zijn plaats was geweest. Een VAR was niet aanwezig bij het bekerduel. In het verdere verloop van de eerste helft was er amper iets noemenswaardig te noemen. Beide clubs zochten de kleedkamer dan ook op zonder een doelpunt gescoord te hebben.

Na ongeveer een kwartier spelen in de tweede helft kreeg ADO een strafschop tegen. Elson Hooi deed zo op het eerste gezicht weinig verkeerd bij een duel met Felix Passlack. Scheidsrechter Mulder wees naar de stip en Diemers zette de Limburgers vanaf elf meter op 1-0.

Diezelfde Diemers stond ook aan de basis van de 2-0 en 3-0. Hij slingerde bij het tweede Limburgse doelpunt de bal vanuit een corner op het hoofd van Damascan. Bij de 3-0 gaf hij een voorzet die vervolgens terecht kwam op het hoofd van Bassala Sambou. De aanvaller legde de bal klaar voor Agim Zeka die Koopmans kansloos liet.

Hierdoor komt er alweer een vroeg einde aan het bekeravontuur van ADO Den Haag. De afgelopen tien jaar lukte het de Haagse equipe niet om te overwinteren in de nationale beker. Over negen dagen speelt de ploeg van Groenendijk voor de competitie in en tegen Fortuna Sittard. Katwijk is de enige regioclub die nog in het bekertoernooi zit.