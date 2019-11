Malieveld “heel netjes achtergelaten”

Het Malieveld is door de bouwers woensdag heel netjes achtergelaten. Dat zegt coördinator André Schrauwen tegen Omroep West, “Buiten het vuil wat er nu nog ligt, is het veld heel netjes achtergelaten.” Op het Malieveld stonden woensdag allemaal bouwvoertuigen. Kiepwagens hebben onder andere zand gedumpt, en het daarna opgeruimd.

Dat was wel anders met de boeren van een week eerder. Die hebben voor 27.000 euro schade veroorzaakt door met trekkers over het gras te rijden. Daarom had de organisatie van het protest duidelijke afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer. Verschillende bedrijven hebben aangeboden om kosteloos de schade te herstellen en daar is Staatsbosbeheer dan ook op ingegaan.

