Nederlands eerste grote ‘Dia de los Muertos’ viering op Grote Markt

Voor het eerst wordt op de grote markt een groot feest in het thema van Dia de los Muertos georganiseerd. Het van origine Mexicaanse feest wordt op de eerste twee dagen van november gevierd om de doden te eren. “Ze geloven dat de zielen van de doden dan een dagje terug op aarde zijn. Het is dus een dag om te herdenken en te vieren”, vertelt organisator Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.

Dia de los Muertos, letterlijk de vertaald de ‘dag van de doden’, wordt in Mexico en een aantal andere voornamelijk Latijns-Amerikaanse landen veel gevierd. “Het is echt een feest. Heel anders dan de verdrietige bedoeling zoals het in Nederland is rondom uitvaarten of de dood. Geen koffie en cake dus”, aldus Bijsterbosch. Volgens Mexicaanse traditie is het gebruikelijk om een altaartje te bouwen voor foto’s en spullen van de overleden dierbaren. “Dat gaan wij ook doen op de Grote Markt, maar dan voor overleden rocksterren.”

Volgens de organisatie is het het eerste grootschalige viering van Dia de los Muertos in Nederland. “We hebben eens een kleinschalige viering gedaan met dit thema en dat willen we uitbreiden. Hopelijk is er volgend jaar een heus festival met buitenpodium en optocht in het typische skeletten thema.”

Foto: Wikimedia | Jared Zimmerman

Luister hier naar het interview met Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.