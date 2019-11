Straat Consulaat demonstreert over daklozenopvang: “Er is onvoldoende plek in de winteropvang”

Onderwijsstaking van de baan na honderden miljoenen van kabinet

De landelijke onderwijsstaking die gepland stond voor woensdag 6 november, gaat niet door. Dat meldt de PO-Raad. De vakbonden blazen de actie af nu het kabinet 460 miljoen euro extra uittrekt voor het onderwijs.

Onderwijsbonden riepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs in september op om aanstaande woensdag het werk neer te leggen voor salarisverhoging en werkdrukvermindering. Het was niet de bedoeling om naar het Malieveld te gaan, leraren zouden zich vooral laten horen op social media. Woensdag wordt ook de begroting van onderwijs in de Tweede Kamer behandeld.

De staking wordt afgekondigd nu het kabinet bekend heeft gemaakt om 460 miljoen euro extra te investeren in het onderwijs. Dit jaar krijgt zowel het basis als het voortgezet onderwijs 150 miljoen euro extra. Verder wordt er 97 miljoen naar voren gehaald om de werkdruk van leraren en schoolleiders te verminderen. Een deel van dit geld is bestemd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Volgens de PO-raad kan het wel zijn dat individuele scholen zelf nog actie voeren. De raad hoopt dat schoolbesturen daar begrip voor hebben.