“Op verjaardagen is het altijd erg gezellig”

Het is de week van de pleegzorg. Een week waarbij wordt stilgestaan bij hoe divers een gezinsverhouding kan zijn. De Haagse Ellen Feller is al 23 jaar pleegouder samen met haar vrouw en heeft al 14 kids over de vloer gehad. Ze schreef er zelfs een boek over: “Saai is het nooit”.

Feller vangt kinderen van 14-16 jaar oud op, zo zegt ze op Den Haag FM. “Dat is een hele leuke leeftijd. Er speelt van alles, dat maakt het een hele leuke en boeiende periode. Men denkt vaak dat het heel erg moeilijk en zwaar is, maar kinderen hebben natuurlijk al een dagbesteding.” In die 23 jaar hebben ze 14 kinderen een veilig huis geboden. “De oudste is nu 37 jaar oud. Met de helft van de kinderen hebben we nog contact. Het is op verjaardagen heel gezellig.”

Pleegouder worden is een aanrader, zegt Ellen Feller. “Je moet het samen wel oké hebben. En je moet nieuwsgierig zijn voor wat er op je pad komt.” Nu ze 55 is, is het voor Feller ook wel klaar. “We denken dat de jongeren die nu bij ons wonen de laatste zijn.” Als afsluiting en als tips voor andere (aankomende)pleegouders heeft Feller een boek geschreven. “Daar staan ook praktische tips in. Je kan zelf heel veel doen!”

Foto: Ellen Feller.

Luister naar Ellen Feller op Den Haag FM.

