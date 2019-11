Ga volop in gesprek in theater De Nieuwe Regentes

Rattenoffensief slachtoffer van bestuursloos Den Haag

Het feit dat de stad officieel geen bestuur heeft in de vorm van een coalitie begint meer sporen na te laten in het dagelijks leven van de Hagenaar. Een van de goedlopende projecten die lijdt onder het vertrek van Hart voor Den Haag/Groep de Mos uit het stadsbestuur is het Rattenoffensief in Moerwijk. “We zijn niet weer terug bij af, maar het is wel stilgevallen sinds het vertrek van Richard de Mos als wethouder”, vertelt Conny Ligtvoet van de Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk op Den Haag FM.

Moerwijk kampt al tijden met een rattenprobleem. Omdat veel mensen in de wijk geen eten willen weggooien door hun geloofsovertuiging, eindigt er veel eten op straat. Gepaard met achterstallig onderhoud van bosjes en andere begroeiing in de wijk is de rattenpopulatie enorm toegenomen. Na veelvuldig contact tussen de actiegroep en de gemeente is de pilot genaamd het Rattenoffensief in het leven geroepen.

Pilot

Onderdeel van de pilot is het inzetten van handhavers. Verantwoordelijk wethouder Richard de Mos waarschuwt dat er streng gecontroleerd wordt. “Als je brood op straat gooit ben je de sigaar”, zei De Mos destijds. De boete is tussen de 95 en 140 euro. “We hebben nog geen boete uitgedeeld zien worden”, aldus een ontevreden Ligtvoet.

Inmiddels is dit deel van de portefeuille van De Mos bij wethouder Liesbeth van Tongeren terecht gekomen. “Binnenkort hebben we een afspraak om met van Tongeren in gesprek te gaan, en hopelijk kunnen we het offensief weer wat leven inblazen”, aldus Conny.

