Spuigasten over formatie, Brexit en gemeentelijke ombudsman

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de formatie, de Brexit en het aanstaande vertrek van Peter Heskes als gemeentelijke ombudsman.

De val van de Haagse coalitie heeft mogelijk een bijzondere consequentie. Het kan ertoe leiden dat Den Haag onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland komt te staan. Gemeenten moeten namelijk voor 15 november een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden omdat VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe, aangepaste begroting. Die onderhandelingen zijn deze week pas echt van start gegaan en die zijn niet binnen twee weken afgerond. De formateur van de nieuwe coalitie in wording, Tom de Bruijn (D66), is te gast in Spuigasten.

Brexit

Voordat De Bruijn in het Haagse actief werd, was hij bijna tien jaar de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Door zijn achtergrond volgt hij de Brexit op de voet. De Europese Unie gaf deze week het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel om tot een Brexit-akkoord te komen. Door de verlenging hebben de Britten tot 31 januari om tot een akkoord met de Europese Unie te komen. In de procedure zou ook zijn opgenomen dat het Verenigd Koninkrijk eerder uit mag treden, als voor die datum een akkoord wordt bereikt.

Peter Heskes stopt als gemeentelijke ombudsman

Peter Heskes stopt formeel per 1 januari 2020 als gemeentelijke ombudsman Den Haag en Leidschendam-Voorburg, maar gaat feitelijk volgende week (7 november) met pensioen. Heskes is sinds 2008 in dienst van de gemeente Den Haag. Hij begon als directeur Stadsbeheer en werd in 2012 door de raad aangesteld als ombudsman. Als ombudsman werkte hij veel samen met de gemeente om klachten zo goed mogelijk te bemiddelen. Peter Heskes is te gast om terug te blikken op zijn periode als gemeentelijke ombudsman.

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.