Straat Consulaat demonstreert over daklozenopvang: “Er is onvoldoende plek in de winteropvang”

Nu de temperatuur daalt en de nachten kouder worden, zijn de omstandigheden voor daklozen steeds zwaarder. Het Straat Consulaat voert dan ook actie voor de situatie van daklozen in Den Haag en is een petitie gestart.

“Die willen we aanbieden aan de onderhandelaars van het nieuwe stadsbestuur”, zegt Elly Burgering namens het Straat Consulaat. Volgens haar staan er nu 120 mensen op een wachtlijst voor een slaapplek die dus niet binnen kunnen slapen. “De winter begint en er is ook onvoldoende plek in de winteropvang”, zegt Burgering. De winteropvangregeling houdt in dat wanneer de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt iedereen voor een bed terecht moet kunnen bij de opvang. Dat geldt dan ook voor de daklozen die daar officieel geen recht op hebben.

Daklozen verdubbeld

Wethouder van Maatschappelijke Opvang Bert van Alphen wil er snel bedden bij zetten, maar is er niet zeker van of dat hem gaat lukken. “Het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld. Daar hadden we niet op gerekend”, zegt Van Alphen. “We zijn aan het kijken hoe we dit probleem gaan oplossen.”

Brief

Dat de wethouder geen zekerheid heeft dat er komende winter geen daklozen buiten moeten slapen, baart een aantal politieke partijen ernstig zorgen. Zij vragen aandacht voor het probleem in een brief die ze aan het stadsbestuur hebben geschreven.