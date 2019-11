Wereldrecordpogingen in Den Haag tijdens Impossibility Challenger

Jongleren met drie bowlingballen, zo lang mogelijk een grasmaaier op je kin balanceren en het doorklieven van zoveel mogelijk kiwi’s met een samuraizwaard. Het zijn slechts drie van de 25 wereldrecordpogingen die op zondag 3 november plaatsvinden in Den Haag tijdens het Impossibility Challenger Recordfestival.

Uit 9 verschillende landen komen 14 recordbrekers naar Den Haag om tijdens Impossibility Challenger een recordpoging te doen in een niet-Olympische discipline. Sommigen proberen daarmee in het Guinness Book of World Records te komen. Er zijn deelnemers uit Duitsland, Tsjechië, Italië, Spanje, Polen, Oostenrijk, Slowakije, Nederland en de VS.

De Nederlandse Abhinabha Tangerman is organisator van het evenement en staat zelf ook met vier records in het Guinness Book. Hij hoopt daar tijdens het festival twee nieuwe records aan toe te voegen. “Met dit festival willen we gewone mensen die iets bijzonders kunnen een podium geven om boven zichzelf uit te stijgen en anderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen.”

Het festival is gratis toegankelijk en vindt plaats op zondag 3 november van 10:00 tot 16:00 uur in de Sporthal Hellas en op de atletiekbaan van Haag Atletiek in de Vogelwijk.

