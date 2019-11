Aandacht voor de VRZA in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op De Haag FM is zondagavond aandacht voor de Vereniging van Radio Zendamateurs (VRZA).

De allereerste radio-uitzending ooit werd gemaakt in Den Haag, om precies te zijn, in de Beukstraat op 6 november 1919 door Hanso Idzerda. Woensdag is dat exact honderd jaar geleden en dat wordt gevierd met een evenement in het Kurhaus op Scheveningen. De organisatie is mede in handen van de VRZA. De vereniging zal zelf ook aanwezig zijn met zendapparatuur en er zullen wereldwijde verbindingen gemaakt worden op de diverse amateurbanden.

In deze uitzending van Mediamix gaan we in gesprek met Ronald de Beer en Tudor Mastwijk. Ronald en Tudor zijn allebei betrokken bij de VRZA afdeling Haaglanden. We horen van de heren wat de VRZA precies is en wat een zendamateur is en doet. Mag een zendamateur muziek uitzenden en wat is het verschil tussen omroep bedrijven en het maken van een verbinding?

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.