Den Haag onder financieel toezicht: “Woord ‘curatele’ nogal zwaar”

Dat Den Haag onder preventief financieel toezicht komt te staan is minder ernstig dan het doet lijken. “Het woord ‘curatele’ vind ik nogal zwaar, want het gaat vooral om het feit dat de begroting niet tijdig wordt ingediend”, zei formateur Tom de Bruijn zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Gemeenten moeten namelijk voor 15 november een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden, omdat VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe, aangepaste begroting. Het college van Den Haag is met de provincie Zuid-Holland in gesprek over de gevolgen hiervan.

“Financiën geen janboel”

D66’er De Bruijn leidt in Den Haag als formateur de onderhandelingen tussen de vijf partijen. Volgens de Haagse oud-wethouder van financiën “is het niet zo dat Den Haag onder curatele staat, omdat de financiën hier een janboel zijn”. De formateur bestreed dat: “Dat is absoluut niet het geval. Dus als er relatief snel een nieuwe coalitie komt, dan is er heel weinig aan de hand.”

“Toezicht provincie moet zo kort mogelijk duren”

De formateur hoopt dat zijn taak er snel op zit. “Het enige dat ik van belang vind, is dat we spoed betrachten bij de onderhandelingen, zodat het toezicht van de provincie zo kort mogelijk duurt”, aldus De Bruijn in Spuigasten.