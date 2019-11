Grote ingrepen Schenktunnel gaan niet door

De Schenktunnel tussen Bezuidenhout-West en het centrum van de stad wordt opgeknapt. Maar daarbij gaat het om de meest sobere variant, die maximaal twee miljoen euro gaat kosten. Het stadsbestuur wil liever niet al te veel geld uitgeven aan het project omdat in de buurt ook een superfietspad, de Velostrada, wordt aangelegd. De verwachting is dat veel fietsers die nu nog door de tunnel moeten, hiervan gebruik gaan maken.

De politiek pleit al jaren voor het opknappen van de tunnel. Het CDA vroeg al zes jaar geleden om er iets aan te doen. Toenmalig fractievoorzitter Gert-Jan Bakker wees erop dat je de tunnel nu alleen in en uit kan via een trap. Dat is onhandig voor bijvoorbeeld fietsers en mensen met een kinderwagen. Ook zit er een knik in, waardoor de gebruikers geen goed overzicht hebben. Het goedkoopste is het opknappen en verbeteren van de tunnel met een paar kleinere maatregelen. Daarbij gaat het in de praktijk om het verven of betegelen ervan. Twee duurdere varianten vallen vanwege de financiën af.

Wanneer de tunnel wordt opgeknapt is nog steeds niet duidelijk. Dat komt onder meer omdat de gemeente nog niet voldoende geld bij elkaar heeft gesprokkeld.