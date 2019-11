Leo Pronk al negen jaar vrijwilliger bij Sportsignaal Radio: “Ik wil mensen de wedstrijd laten beleven alsof ze erin zitten”

De Haagse Leo Pronk is al negen jaar vrijwilliger bij Sportsignaal Radio. Met veel plezier doet hij verslag van voetbalwedstrijden in het Haagse Amateurvoetbal. “Ik wil de mensen die luisteren een beleving geven alsof ze er in zitten”, zegt Leo over zijn passie voor sportverslag.

In al die negen jaar komt Leo over de vloer bij veel clubs in de regio. Bij SVV Scheveningen zijn ze erg blij met hem. “Aandacht voor voetbal in de breedte is erg belangrijk”, zegt voorzitter van SVV Scheveningen Ron Klein. Kees Rog, bestuurslid bij SVV Scheveningen onderstreept die mening. “Er luisteren veel mensen naar Leo”, zegt hij. “Maar als hij iets fout zegt krijgt hij dat ook te horen hoor”, grapt Rog er achteraan.

Ook vrijwilliger worden?

Sportsignaal Radio is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ben jij gek van sport, heb jij een passie voor radio of wil je er juist meer in leren, meld je dan aan als vrijwilliger bij Sportsignaal. Wie weet sta jij binnenkort net als Leo langs de velden bij een Haagse sportwedstrijd. Aanmelden kan door een mail te sturen naar sportsignaal@denhaagfm.nl