Oukjes den Hollanders debuutalbum en nieuwe directeur Amare in Kunstlicht op Den Haag FM

Het wekelijkse magazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00 tot 12.00 uur live in op het debuutalbum ‘Idyllen’ van Oukje den Hollander en op de benoeming van Jan Zoet tot directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare.

Het debuutalbum van de Haagse zangeres en theatermaker Oukje den Hollander (foto) heet ‘Idyllen’. Het is een verklanking van Pfeijffers gelijknamige dichtbundel uit 2015. In zijn woorden vindt Oukje precies wat ze aan de wereld kwijt wil. Ze vertelt in Kunstlicht over het project, de gedichten en de muziek.

Jan Zoet volgt Henk Scholten op als algemeen directeur van het Zuiderstrandtheater, dat vanaf 2021 Amare gaat heten. Hij volgt Scholten per 1 februari op, die dan met pensioen gaat. Zoet gaat samen met zakelijk directeur Leontien Wiering de directie vormen. In Amare, dat in september 2021 van start gaat, worden ook het Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest gevestigd. Kunstlicht spreekt met Jan Zoet over zijn benoeming.

In Kunstlicht natuurlijk ook aandacht voor de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Rond tien voor twaalf zijn er agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Benji Reid