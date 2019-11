Sintvoorieder1 en Den Haag FM gaan weer cadeau’s inzamelen

Sinterklaasavond, 5 december, voor menig kind een dag dat het hart sneller zal kloppen, in afwachting van een pakje. Helaas zit het niet iedereen mee; duizenden kinderen, die bijvoorbeeld in opvanghuizen leven en families die van een voedselbank hulp krijgen, lopen het cadeau mis. Sintvoorieder1 helpt de Sint al tien jaar met zijn werk en kan dat niet alleen. Daarom helpt ook Den Haag FM dit jaar met het inzamelen van cadeautjes.

Direct na aankomst van de Sint landt Den Haag FM in Beeld en Geluid Den Haag (voormalig COMM) om cadeaus in te zamelen, zodat iedereen een pakje heeft op pakjesavond. Jouw hulp is daarbij zeer gewenst, met een kleine donatie kun jij ook iemand helpen.

Dus kom langs in de week van 18 tot en met 22 november om een pakje,, het liefst met een waarde van tien euro, te brengen. Zo maken we samen een heerlijk avondje mogelijk, voor elk kind in de stad.

Tip van Sintvoorieder1: Zorg dat de cadeaus nieuw of zo goed als nieuw zijn en een waarde hebben van ongeveer €10,-.

Programmering 18-22 november

Locatie: Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82

07.00 uur – Justin Verkijk

10.00 uur – Rabin Iseger

12.00 uur – Rob Kemperman

15.00 uur – Thomas Hekker

18.00 uur – Julie Hauber

19.00 uur – Wisselende presentatoren (maandag tot en met donderdag)

Langskomen met een cadeau kan elke werkdag tussen zeven uur in de ochtend en negen uur in de avond.