Dichterbij Voorburg in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met schrijver en organisator Debby van den Bergh over haar initiatief Dichterbij Voorburg.

Op zondag 10 november vindt Dichterbij Voorburg plaats in de Bibliotheek Aan De Vliet. In de uitzending spreken we met dichter en romanschrijver Debby van den Bergh over dit initiatief waar zowel Karel Kanits als Alexander Franken en Marcel Verreck zullen optreden met verhalen, gedichten en liederen. In de uitzending hoor je ook recente liedjes van Alexander Franken en van Marcel Verreck (& Pleijsier).

Tevens is Kristel Snellen er weer met een zeer kort verhaal, krijgt de luisteraar een boekentip van Corina Maduro en komt de literaire agenda voorbij.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).