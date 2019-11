Gang Starr en Michael Kiwanuka in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Gang Starr en Michael Kiwanuka (foto).

Een nieuw album van Gang Starr kan helemaal niet, het invloedrijke rapduo uit de jaren negentig kan realistisch gezien niet verder nadat in 2010 frontman Guru overleed. Maar beatmaker DJ Premier had nog genoeg oude raps van zijn overleden maat liggen en heeft daar een album uit samengesteld. Vanavond hoor je een track van hen, net als van het derde album van soulzanger Michael Kiwanuka.

Meer nieuwe releases zijn er van Di-rect, Ariana Grande (samen met Chaka Khan), Dua Lipa, Judy Blank, Cold War Kids, Sudan Archives, Underworld en de gezusters Cyrus; Miley met acteur Jeff Goldblum als pianist en Noah met London on Da Track. Tevens hoor je Sam Smith in de Cover van de Week met een Donna Summer-klassieker.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

