Hagenaar vast voor schiet- en steekincident in Nijmegen

De politie heeft zaterdagmiddag een 21-jarige Hagenaar aangehouden voor betrokkenheid bij een schiet- en steekincident in Nijmegen. Daar raakten twee mannen gewond. Vier personen werden opgepakt, waaronder de twee gevonden. De politie onderzoekt nog wat er precies heeft plaatsgevonden.

Rond 16.00 uur zitten twee personen in een auto te wachten op de parkeerplaats van een kartcentrum in Nijmegen. Twee andere personen komen aanrijden op deze parkeerplaats en stappen in bij het duo. Er ontstaat volgens de politie een conflict waarbij een van de inzittenden een wapen trekt en een ander in het been schiet. De schutter wordt in de auto overmeesterd en het wapen wordt afgepakt.