40 zonweringen gestolen in Loosduinen

Onderwijsstaking op Lange Voorhout gaat toch door

Meer in

De onderwijsstaking op het Lange Voorhout woensdag gaat toch door. Dat laat onderwijsbond AOb zondag weten. De voorzitter van de club, Liesbeth Verheggen, heeft haar functie neergelegd.

Vrijdag werd een convenant bereikt waarin 460 miljoen euro voor onderwijs vrij wordt gemaakt. Daarop werd de staking afgeblazen, ten onvrede van de achterban. Het geld zou eenmalig zijn, en niet structureel.

Na de kritiek op het convenant lieten PO in actie, een belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs, en Leraren in Actie al weten toch te willen gaan staken. Nu volgt AOb ook.