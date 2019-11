Zes verdachten vast na schietpartij Steenwijklaan

De politie heeft zondagavond zes mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij. De schietpartij vond zondagavond rond 18.10 uur plaats op de Steenwijklaan. De verdachten konden worden opgepakt na een zoekactie.

De politie laat ook weten drie auto’s in beslag te hebben genomen voor verder onderzoek. De politie trof geen gewonden aan in de Steenwijklaan. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, de politie onderzoekt nu de betrokkenheid van de zes arrestanten.