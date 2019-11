Barney neemt met nederlaag afscheid van Nederlands publiek

Darter Raymond van Barneveld heeft zijn laatste officiële wedstrijd in Nederland met 10-8 van Dave Chisnall verloren. Barney speelde in Amsterdam tegen de Engelsman in het kader van de World Series of Darts. Tijdens het wereldkampioenschap Darts in Londen komende december neemt de Haagse dartlegende afscheid als professioneel speler. Tot aan het WK speelt Barney geen wedstrijden meer in zijn geboorteland.

Barney was in AFAS Live dicht bij een stunt tegen Chisnall. De 52-jarige darter kwam met 5-3 en 6-4 voor te staan. Zijn Britse tegenstrever knokte zich terug en boog een achterstand van 7-5 om in een voorsprong. Van Barneveld kon een nederlaag daarna niet meer voorkomen. Barney genoot van het publiek in Amsterdam. Zaterdag zei hij op Instagram dat de Barney Army aanwezig was en hij ze door zijn oordoppen heen hoorde.

Barney neemt officieel tijdens het WK afscheid, maar organiseert op 8 februari nog wel Barney Dome in de Ziggo Dome. Ondertitel van het evenement is: ‘Farewell to the Legend’. Naast grootheden uit de dartwereld hebben ook bekende Nederlanders als Bas Muijs, Rafael van der Vaart, Rapper Donny en natuurfilmactrice Bobbi Eden aangegeven aanwezig te zijn op de dag.