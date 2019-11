Gewonde bij ruzie in Ruijsdaelstraat

Bij een ruzie in de Ruijsdaelstraat in Den Haag is maandagmiddag een gewonde gevallen. Een persoon is aangehouden. Agenten kwamen op de ruzie af om te bemiddelen.

“Mogelijk is er met iets gestoken, maar dat weten we nog niet”, laat de politie weten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. Verder kan de politie nog weinig zeggen. “Of het om een steekpartij gaat moeten we nog onderzoeken.”