Haagse Yara heeft doel inzamelingsactie voor MS-behandeling vroegtijdig gehaald

De Haagse Yara Konings is er in geslaagd om 60.000 euro op te halen voor haar behandeling tegen Multiple Sclerose (MS). Met dit bedrag kan ze een speciale stamcelbehandeling in Rusland onderdaan. “Ik kreeg het goede nieuws in een appje tijdens het ontbijt”, vertelt een blije Yara op Den Haag FM.

In oktober ging de 27-jarige Haagse, samen met familie en vrienden, aan de slag om het bedrag van 60.000 euro op te halen voor behandeling tegen haar ziekte. Dit moest voor 1 december zijn opgehaald. Inmiddels is het doel bereikt en weet Yara zeker dat ze in februari van 2020 naar Rusland kan voor de stamcelbehandeling die haar MS moet doen stoppen. “Het is nog niet helemaal aangekomen dat het gelukt is.”

Aangezien de 60.000 euro een maand voor de deadline al is opgehaald, gaat het overschot dat nog binnen kan komen naar een ander doel. “Alles wat we nu nog inzamelen gaat naar MS-gerelateerd onderzoek of naar iemand die ook spaart voor deze behandeling”, vertelt Yara.

Foto: Facebook | Yara Konings

Luister hier naar het interview met Yara Konings op Den Haag FM.