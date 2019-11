ADO Den Haag levert twee punten in door late gelijkmaker Heerenveen

Nachtelijke zoektocht naar vermiste op strand

De hulpdiensten hebben in de nacht van zondag naar maandag urenlang gezocht naar een vermiste man. Onder andere op het strand van Scheveningen, Wassenaar en Katwijk is gezocht voor de KNRM, politie, reddingsbrigade en brandweer. De man is nog niet gevonden.

Het gaat om een 45-jarige man. Hij heeft bruin/grijs haar, draagt een donkerbruine jas en een beige broek. Ook een droneteam werd ingezet, nog zonder succes.