Ombudsman roept gemeente op: “Zorg dat je in contact blijft met je burger”

“Zorg dat je in contact blijft met je burger”, luidt het laatste advies van de gemeentelijke ombudsman Peter Heskes aan de gemeente Den Haag. “Daar hoor je wat er speelt en dan kan je ook meebewegen met de maatschappij”, zei de vertrekkend ombudsman in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

“Anders blijf je in je eigen systeembubbel zitten en dan mis je het contact met de buitenwereld. Het contact met de burger vind ik echt van levensbelang voor een gemeente”, waarschuwde hij de gemeente Den Haag.

Hulploket in elke gemeente

Heskes steunde het pleidooi van de Nationale ombudsman om een hulploket in elke gemeente, waar een burger bij wijze van spreken met elk probleem geholpen kan worden, van een kapotte koelkast tot aan per ongeluk vernietigde bankafschriften. Heskes zei daarover: “Het hulploket is de entree, daarna moet je iemand toewijzen en moet je in de dialoog tot een oplossing komen.”

Betere gemeentelijke dienstverlening

Den Haag zal voor betere gemeentelijke dienstverlening moeten kiezen, want anders voorziet Heskes problemen. “Dan creëer je je eigen problemen naar de toekomst toe. Dan wordt het een slang die in zijn eigen staart bijt. Je zal dit moeten doorbreken. Dan zal je creatiever moeten omgaan met de middelen die je hebt en hoeveel ruimte je overlaat voor participatie en welke rol je daarin wilt spelen: veel meer een faciliterende rol, dan een beleidsbepalende rol – wat mij betreft”, aldus Heskes.

Heskes stopt formeel per 1 januari 2020 als gemeentelijke ombudsman Den Haag en Leidschendam-Voorburg, maar gaat feitelijk deze week (7 november) met pensioen. Heskes is sinds 2008 in dienst van de gemeente Den Haag. Hij begon als directeur Stadsbeheer en werd in 2012 door de raad aangesteld als ombudsman. Als ombudsman werkte hij veel samen met de gemeente om klachten zo goed mogelijk te bemiddelen.