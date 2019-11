Onderzoek naar Thijs H. bijna klaar

Het onderzoek naar drievoudig moordenaar Thijs H. is bijna klaar. Dat zei het Openbaar Ministerie maandagochtend voor de rechtbank in Maastricht. In de Limburgse hoofdstad is vandaag de tweede pro forma-zaak tegen de 27-jarige Hagenaar.

Het OM wil nog wel meer inzicht in het medisch dossier van de verdachte. Daarnaast is het wachten op het rapport van het Pieter Baan Centrum. Daar is H. tot 11 oktober onderzocht. Het rapport daarover wordt binnen enkele weken verwacht. Ook heeft de rechtbank vragen over sporen van amfetamine die in het haar van de verdachte zijn gevonden. De zaak gaat nu verder op 17 december.

Thijs H. wordt verdacht van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee op de Brunssumer Heide in Zuid-Limburg. Tijdens de eerste zitting op 16 augustus bekende hij de moorden te hebben gepleegd.