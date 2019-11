Tentoonstelling 100 jaar radio in het Atrium

De tentoonstelling ‘100 jaar radio: Idzerda & daarna, een Haags verhaal’ wordt maandag in het Atrium geopend. Het is deze week namelijk precies een eeuw geleden dat radio werd geboren en wel in Den Haag. Op 6 november 1919 maakte Hanso Idzerda de allereerste radio-uitzending ter wereld, vanuit zijn huis aan de Beukstraat in de Bomenbuurt.

Om deze historische gebeurtenis te vieren is er een tentoonstelling van 100 jaar aan Haagse radiohistorie te zien én te horen. Nico Mokveld stelde de expositie samen over meer dan alleen de eerste uitzending. “Heel snel ontstonden er meer uitzendingen en ontstond er meer vraag naar radio-ontvangers om er naar te kunnen luisteren. Ook daarin heeft Den Haag behoorlijk voorop gelopen want er ontstonden her en der allerlei fabrieken waar radio’s werden gemaakt”, vertelt Mokveld op Den Haag FM.

De tentoonstelling is van maandag 4 tot en met vrijdag 15 november in het Atrium van het stadhuis en daarna bij het nieuwe instituut Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat (voorheen COMM).

Op woensdag 6 november, als het precies 100 jaar geleden is dat de eerste radio uitzending wereldwijd vanuit Den Haag werd uitgezonden, zal er op Den Haag FM de hele dag speciale programmering zijn vanuit het Kurhaus.

Luister hier naar het gehele interview met Nico Mokveld.

Foto: Maurits Burgers