Vierde editie van festival ‘Loosduinen gaat los’ start woensdag

De Brassband Legendairs trapt woensdag op het Loosduinse Hoofdplein de vierde editie van het festival ‘Loosduinen gaat los‘ af. “De brassband gaat heel veel kabaal maken.”, vertelt Agnes Schuller van het Loosduinse cultuuranker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De website van het festival spreekt van een “spetterende opening”. Het weer lijkt echter niet mee te werken voor een buitenactiviteit: “Ga voor me duimen dat de Legendairs in het zonnetje lopen, daarna mag je in de bieb een kopje koffie komen drinken.”

Het festival duurt tot en met zondag en kent naast een opening in de buitenlucht veel binnenactiviteiten. Op vrijdag klinkt er muziek in het Radar Café onder de noemer ‘Bandsessies x Loosduinen Gaat Los’ zullen drie artiesten een optreden verzorgen. “Bandsessies geeft beginnende en gevorderde muzikanten een podium en een kans om alle sores om te zetten tot een ware hit.”, schrijft Popradar daarover op haar website.

Zondag is er een speciale dag voor de jeugd in het Hofstad Lyceum waar de theaterzaal gebruikt kan worden. Er zijn die dag twee voorstellingen; ‘DrumDrumDrum’ en ‘Be Mozart’. “Alle kinderen worden een kleine Mozart. Acteur Ton Meijer vertelt en speelt met veel humor het leven van Wolfgang Amadeus en daarbij vertolken vier musici zijn muziek.”

Hoewel het jaarlijkse festival vooral voor inwoners van het stadsdeel Loosduinen bedoeld is is eenieder van harte welkom: “Het is voor de Loosduiners, maar natuurlijk zijn alle Hagenaars en Hagenezen ook welkom.”, aldus Agnes van de bibliotheek Loosduinen.

