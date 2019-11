World Press Freedom Day naar Den Haag

De World Press Freedom Day komt naar Den Haag toe. Dat heeft minister Stef Blok bekend gemaakt op Twitter. Tijdens het event, van 22 tot 24 november, wordt aandacht gevraagd voor de rechten van journalisten. Elk jaar worden ongeveer 100 journalisten vermoord. Bijna 9 van de 10 zaken worden nooit opgelost.

Wethouder Saskia Bruines is trots. “Persvrijheid&vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele mensenrechten die in we de internationale stad van Vrede en Recht hoog in het vaandel dragen.”

Each year nearly 100 journalists are killed across the world. Almost 9 out of 10 cases remain unresolved. Unacceptable.

The Netherlands will host the World Press Freedom Day conference April 22-24 to mark the importance of freedom of expression. #TruthNeverDies #EndImpunity pic.twitter.com/NDN04QS9KC

