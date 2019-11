Zevende verdachte vast voor schietincident Steenwijklaan

De politie heeft niet zes, maar zeven verdachten aangehouden in verband met een schietpartij op de Steenwijklaan zondag. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond 18.15 uur werd gemeld dat er een knal werd gehoord in de straat en dat er vermoedelijk geschoten was.

Een uurtje voor het schietincident was er een conflict op de kruising Loevesteinlaan met de Weeselostraat. Bij dit conflict was een auto betrokken die op de Steenwijklaan werd beschoten. Een auto met inzittenden werd kort daarna gezien bij een vechtpartij op de Rhijnvis Feithlaan. Agenten die naar deze locatie reden zagen daar inderdaad een groep personen staan die kennelijk ruzie met elkaar had. Enkele personen renden weg en één van hen gooide een tas weg. Deze tas, met een vuurwapen, werd in beslag genomen. Uiteindelijk werden er zeven personen aangehouden. Het gaat om Hagenaars van tussen de 18 en 25 jaar. De recherche onderzoekt of zij betrokken zijn bij het schietincident en wat hun rol precies is.

Op de Steenwijklaan werd een auto met draaiende motor en openstaande bestuurdersportier aangetroffen. De auto bleek een kogelinslag te hebben en in de directe omgeving werd een huls gevonden. Er bleek niemand gewond te zijn. Deze auto en twee andere auto’s van de verdachten zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.