Asbest gevonden in voormalige Amerikaanse ambassade, deel afgesloten

In de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is asbest aangetroffen. Dat meldt de gemeente. In het pand is een tentoonstelling gaande, een deel van die tentoonstelling is nu afgezet. De gemeente gaat zo snel mogelijk het asbest weghalen.

De asbestvezels zijn gevonden in een technische ruimte en in het publieke deel. De linkervleugel op de begane grond is daarom afgesloten voor medewerkers en publiek. De tentoonstelling in dit deel van het gebouw is gesloten. Eerder al was asbest aangetroffen elders in het gebouw.

Volgens de gemeente zijn de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein. Binnen 2 weken wordt er gesaneerd en is dit deel van de tentoonstelling weer open voor publiek.

Foto: Pvt pauline / Wikimedia.