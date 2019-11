Attracties spelen in op onderwijsstaking

Terwijl meesters en juffen zich opmaken voor de staking van woensdag, spelen attracties in Den Haag handig in op de vrije dag voor de kinderen. Een overzicht.

Kinderen onder de twaalf jaar mogen woensdag gratis Madurodam in. Aan de actie kleven wel een paar voorwaarden. Zo is die alleen geldig voor kinderen tot en met twaalf jaar onder begeleiding van een betalende volwassene. Deze mag maximaal vijf kinderen bij zich hebben.

In het Omniversum kun je met korting naar binnen. Onder de noemer ‘Meesterstunt’ kunnen ouders en kinderen films kijken. Vanaf 11 uur is er ieder uur een film.

Iets actievers doen? Bij Paagman op de Frederik Hendriklaan is een workshop knutselen met de museumjuf. Dat begint om 10:00 uur en is voor kinderen vanaf 4 jaar. De toegang is gratis, wel even aanmelden.

In het Mauritshuis is het ook feest. Van 10 tot 17 uur kun je doorlopend aan de slag in de Kunstwerkplaats tijdens de workshop Schilderen als leerling van Nicolaes Maes. De toegang is gratis. Tot slot betaal je bij het Museon een euro entree woensdag.