Den Haag in de top van Engels sprekende steden ter wereld

Den Haag eindigt op de derde plek van Nederland als het gaat om de beheersing van de Engelse taal met een score van 71,27 uit de 100 punten. Dat blijkt uit de jaarlijkse English Proficiency Index (EPI), een internationale meting van taalvaardigheden van opleidingsinstituut Education First (EF). “Niet heel gek, voor zo’n internationale stad”, vertelt David Mashahi van EF op Den Haag FM.

Nederland scoort het hoogst van alle andere landen die in de EPI voorkomen. “Vorig jaar won Zweden, maar dit jaar is Nederland het best Engelssprekende land waar het niet de moedertaal is met een score van 70,27.” Den Haag scoort een vol punt hoger dan het landelijk gemiddelde. “Den Haag is natuurlijk ook de stad van de ambassades en van het international straf tribunaal. Daar komen veel internationals op een andere manier samen.”

De nummers één en twee zijn respectievelijk Rotterdam en Amsterdam met scores van 71.68 en 71.35. “Aangezien die scores hoger zijn dan die van welke andere hoofdstad dan ook, zou je bijna kunnen zeggen dan dit de top 3 van de wereld is”, speculeert Mashahi. Uit 100 verschillende landen hebben 2,3 miljoen mensen een test gemaakt.

Foto: Bas Bogers

Luister hier naar het interview met David Mashahi op Den Haag FM.